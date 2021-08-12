Найдено тормозящее размножение COVID-19 вещество

Как оказалось, GC376 является эффективным ингибитором протеазы (противовирусное вещество) при инфицировании SARS-CoV-2. Также ингибитор замедляет развитие таких инфекций, как диарея свиней, тяжелый острый респираторный синдром, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, коронавирус у хорьков и норок.

Прежде GC376 применялось для лечения коронавируса у кошек.

По словам экспертов, респираторные вирусы поражают глотку человека. Как оказалось, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают вирулицидным эффектом. Рябина на 97 процентов подавляет активность COVID-19, сок граната и зеленый чай — на 80 процентов.

