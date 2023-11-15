На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1

Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется на Земле уже с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В этот раз мощность бури оценивается как одна из самых слабых. При этом в этом месяце на Землю уже обрушалась магнитная буря, которая вызвала полярные сияния, увидеть которые можно было даже на юге России.

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По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля 5 ноября достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи. Ученые считают, что число магнитных бурь в России будет увеличиваться в ближайшее время

В 2025 году ожидается пик солнечной активности, что увеличит интенсивность магнитных бурь, заявил заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, это в первую очередь негативно влияет на технику и электронику.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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