На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1

Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется на Земле уже с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В этот раз мощность бури оценивается как одна из самых слабых. При этом в этом месяце на Землю уже обрушалась магнитная буря, которая вызвала полярные сияния, увидеть которые можно было даже на юге России.