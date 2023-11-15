На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1
Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется на Земле уже с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
В этот раз мощность бури оценивается как одна из самых слабых. При этом в этом месяце на Землю уже обрушалась магнитная буря, которая вызвала полярные сияния, увидеть которые можно было даже на юге России.
По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля 5 ноября достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи. Ученые считают, что число магнитных бурь в России будет увеличиваться в ближайшее время
В 2025 году ожидается пик солнечной активности, что увеличит интенсивность магнитных бурь, заявил заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, это в первую очередь негативно влияет на технику и электронику.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1
- Более 50 участников вступили в Ассоциацию театральных музеев России
- Комика Гарика Оганисяна не пустили в Грузию
- Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени
- Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 12-й пакет санкций против РФ
- Львова-Белова призвала дать возможность трудоустраиваться после девятого класса
- Путин пообещал пресекать попытки вмешательства в выборы в России
- АТОР: Россияне потеряли интерес к турецкой Анталье
- Академик РАН заявил, что российские космонавты тратят на ремонт МКС до 50% времени
- Савельев заявил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru