В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе помидоров

Съедобную томатную вакцину от ковида разработали в Узбекистане, передает ТАСС.

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Ученые из Ташкента встроили в томат антивирусный ген, который позволяет человеку не заболеть коронавирусом. После из плодов овоща получилось сделать съедобную вакцину TOMAVAC.

В Узбекистане говорят, что такую разработку сделали первыми в мире.

Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса. Рост заболеваемости COVID-19 в мире вырос на 52% за месяц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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