В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе помидоров

Ученые из Ташкента встроили в томат антивирусный ген, который позволяет человеку не заболеть коронавирусом. После из плодов овоща получилось сделать съедобную вакцину TOMAVAC.

В Узбекистане говорят, что такую разработку сделали первыми в мире.

Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса. Рост заболеваемости COVID-19 в мире вырос на 52% за месяц, передает «Радиоточка НСН».

