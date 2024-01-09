В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе помидоров
9 января 202419:26
Съедобную томатную вакцину от ковида разработали в Узбекистане, передает ТАСС.
Ученые из Ташкента встроили в томат антивирусный ген, который позволяет человеку не заболеть коронавирусом. После из плодов овоща получилось сделать съедобную вакцину TOMAVAC.
В Узбекистане говорят, что такую разработку сделали первыми в мире.
Ранее сообщалось, что в Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса. Рост заболеваемости COVID-19 в мире вырос на 52% за месяц, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Профильный комитет Рады не договорился по проекту о мобилизации
- «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе со среды на четверг
- Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу
- Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь
- Компания Volkswagen внедрит ChatGPT в свои автомобили
- Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске нужны миллиарды рублей
- МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина
- «Ералаш» потребовал взыскать неустойку с вдовы и дочери Грачевского
- В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе помидоров
- В Австрии рухнула вниз кабина канатной дороги с людьми
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru