Глава Минцифры заявил, что возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается
29 января 202415:05
Глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы соцсети TikTok в России пока не обсуждается, сообщает РИА Новости.
«Нет, пока нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
После начала спецоперации на Украине соцсеть TikTok объявила о приостановке распространения нового контента в России.
В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу платформы в РФ, уведомлений о возобновлении работы в России в ведомство не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что покидает свой пост
- Леонид Агутин написал главную песню к фильму «Онегин»
- Лепс заявил, что не может давать концерты за рубежом из-за позиции по СВО
- Умерла муза Федерико Феллини Сандра Мило
- Объявленный в розыск в Латвии журналист Стефановс получил паспорт РФ
- В Белгородском селе дрон повредил газопровод
- Адвокат Жорин не исключил задержание участников «Би-2» после депортации
- СМИ: На бывшем заводе Volkswagen под Калугой стоят тысячи немецких и японских иномарок
- Мэру Кисловодска не понравилась цитата Барышникова на стене школы
- Путин посетит Турцию в феврале
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru