Глава Минцифры заявил, что возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается

Глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы соцсети TikTok в России пока не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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«Нет, пока нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

После начала спецоперации на Украине соцсеть TikTok объявила о приостановке распространения нового контента в России.

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу платформы в РФ, уведомлений о возобновлении работы в России в ведомство не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: TikTok
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