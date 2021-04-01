На новых айфонах можно отказаться от установки российского софта

Смартфоны от Apple предлагают пользователям установить отечественные приложения, но их установка необязательна. Несмотря на вступивший сегодня в силу закон, по которому наличие российского софта на новых мобильных телефонах, продающихся в России, является обязательным, на «яблочных» устройствах можно игнорировать предложение об установке отечественных программ. Накануне НСН сообщила, что неудаляемые российские приложения на свои телефоны установил Samsung.



На портале 9to5mac показали, как теперь будет выглядеть первая настройка Iphone для пользователей из России. После приветствия и советов по работе смартфона, операционная система IOS отправляет пользователя в магазин приложений App Store, где предлагает «яблочнику» установить отечественные приложения: Яндекс.Браузер, Яндекс.Диск, Яндекс.Карты, Почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент Маруся, Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги и другие, однако от их установки можно отказаться.

Ранее бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН назвал разумным протежирование собственных разработчиков с помощью нового закона.

