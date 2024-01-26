На Луне нашли валуны со странными магнитными свойствами

Валуны с необычными магнитными свойствами заметили в области Рейнер Гамма на Луне. Об этом сообщили в германском Мюнстерском университете.

Японский модуль прилунился вверх ногами

Специалисты провели исследование на основе анализа изображений лунных пород, при котором использовался искусственный интеллект. По данным ученых, находки отражают свет не так, как другие подобные объекты на поверхности спутника.

«Знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», — отметил эксперт Института планетологии Мюнстерского университета Оттавиано Рюш.

Между тем на Луне совершил посадку японский исследовательский модуль SLIM, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аппарат уже сделал ряд снимков с фрагментами пород, которые представляют научный интерес.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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