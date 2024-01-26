На Луне нашли валуны со странными магнитными свойствами

Специалисты провели исследование на основе анализа изображений лунных пород, при котором использовался искусственный интеллект. По данным ученых, находки отражают свет не так, как другие подобные объекты на поверхности спутника.

«Знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», — отметил эксперт Института планетологии Мюнстерского университета Оттавиано Рюш.

Между тем на Луне совершил посадку японский исследовательский модуль SLIM, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аппарат уже сделал ряд снимков с фрагментами пород, которые представляют научный интерес.

