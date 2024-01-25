Японский модуль прилунился вверх ногами

По заявлению JAXA, несмотря на это, прилунение можно считать успешным, так как была продемонстрирована технология точечной посадки. Кроме того, уже опубликованы снимки, которые сделаны аппаратом. На них попали фрагменты пород, представляющие научный интерес. Вместе с тем, из-за неправильной посадки модуля не удастся раскрыть солнечные батареи для последующего питания, что приведет к досрочному прекращению работы аппарата.

Ранее стало известно, что Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

