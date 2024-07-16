На Луне нашли комплекс пригодных для постройки базы пещер

Как отметил профессор Лоренцо Бруццоне, открытие стало возможным благодаря радарным снимкам этого региона Луны, полученным инструментом Mini-RF на борту зонда LRO.

По данным исследователей, за последние десятилетия на снимках поверхности небесного тела были найдены десятки темных пятен. Потенциально они могли быть входами в крупные пещеры, появившиеся из-за движения потоков лавы в первые эпохи существования спутника Земли. Однако убедительных свидетельств в пользу этой гипотезы не существовало.

Ученые из США и Италии изучили собранные при изучении свойств Моря Спокойствия данные, применив новый алгоритм по реконструированию формы объектов на Луне по радарным снимкам от инструмента Mini-RF. Как выяснилось, стенки одного из «ямных кратеров» на поверхности содержат проход длиной порядка 25-77 м. Предположительно, пещерный комплекс состоит из лавовых трубок, внутри которых наблюдаются более стабильные температуры, чем на поверхности Луны, кроме того, они скрыты от космических лучей и ударов микрометеоритов.

Между тем президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции, пишет RT.

