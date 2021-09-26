Вирусолог заявил об отсутствии четвертой волны коронавируса
Четвертой волны COVID-19 в России нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает «Российская газета».
По его словам, отсутствие новой волны объясняется тем, что третья волна затянулась, и сейчас идет она же. Как отметил эксперт, штамм «дельта» спровоцировавший волну, продолжает доминировать. Снижение заболеваемости приостановилось из-за сезонного фактора.
Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».
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