Вирусолог заявил об отсутствии четвертой волны коронавируса

Четвертой волны COVID-19 в России нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает «Российская газета».

Четвертая волна ковида: ждут ли Россию новые ограничения?

По его словам, отсутствие новой волны объясняется тем, что третья волна затянулась, и сейчас идет она же. Как отметил эксперт, штамм «дельта» спровоцировавший волну, продолжает доминировать. Снижение заболеваемости приостановилось из-за сезонного фактора.

Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры