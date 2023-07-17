Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Токио

Пять золотых медалей привезли российские школьники, которые участвовали в международной олимпиаде по физике, проходившей в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Всего в олимпиаде участвовало свыше 80 стран.

Учащиеся из России принимали участие в мероприятии в очном формате, им предстояло пройти два тура: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.

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В ведомстве отметили, что школьники доказали, что в России сильное инженерное образование. По словам главы Минпросвещения Сергея Кварцова, благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям и качественным программам все больше учеников увлекаются техническими направлениями. Министр добавил, что работа в этом направлении будет усиливаться.

Золото завоевали Вячеслав Бобков из московской школы № 1589, Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов из Физтех-лицея имени Капицы и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства.

Международная физическая олимпиада (IPhO, International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Впервые мероприятие состоялось в 1967 году.

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ФОТО: Минпросвещения России
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