Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Токио

Пять золотых медалей привезли российские школьники, которые участвовали в международной олимпиаде по физике, проходившей в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Всего в олимпиаде участвовало свыше 80 стран.

Учащиеся из России принимали участие в мероприятии в очном формате, им предстояло пройти два тура: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.