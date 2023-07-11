Российские школьники завоевали три золота на международной биологической олимпиаде

Россияне участвовали в олимпиаде в составе сборной под руководством доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Галины Беляковой.

«Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва», — указали в Минпросвещения.

Серебряную медаль завоевал Никита Воробьев из московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства.

Как отметили в министерстве, в теоретическую часть IBO входили вопросы из основных разделов науки. Практическая работа состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики, этап проводился в биологических лабораториях.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников и их наставников, подчеркнув, что полученные ими награды в очередной раз доказывают эффективность системы образования России.

