Российские школьники завоевали три золота на международной биологической олимпиаде
Российские школьники завоевали три золотых медали и одну серебряную на международной биологической олимпиаде (IBO) в Эль-Айне в ОАЭ. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Россияне участвовали в олимпиаде в составе сборной под руководством доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Галины Беляковой.
«Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва», — указали в Минпросвещения.
Серебряную медаль завоевал Никита Воробьев из московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства.
Как отметили в министерстве, в теоретическую часть IBO входили вопросы из основных разделов науки. Практическая работа состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики, этап проводился в биологических лабораториях.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников и их наставников, подчеркнув, что полученные ими награды в очередной раз доказывают эффективность системы образования России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Spiegel: Германия после саммита НАТО выделит Украине помощь на 600 миллионов евро
- Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия
- Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС
- Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта
- Пропавшие в Пермском крае туристы с детьми живы
- В Киеве конфисковали квартиры Артемия Лебедева
- Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды
- Смерчи появились над морем в Туапсинском районе Краснодарского края
- Столтенберг заявил, что готов обсудить с Вучичем кризис в Косово
- Уроженца Пермского края задержали за финансирование ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru