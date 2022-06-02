Модернизацией и цифровизацией ЖКХ займётся холдинг «Швабе»

В России будет усовершенствована система водо- и теплоснабжения жилых домов. Такую цель ставит партнёрство холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех с крупным производителем приборов учета и контроля потребления воды и тепловой энергии «Взлёт». Соглашение заключено на выставке «Цифровая индустрия промышленной России»-2022.

«Перед нами стоит задача по усовершенствованию сферы водоснабжения, в том числе – в рамках проекта «Цифровой водоканал». Наши совокупные компетенции позволят вывести на рынок новые решения, которые, в свою очередь, помогут решить задачу модернизации этой части городского хозяйства», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко.

Меморандум о создании объединения «Цифровой водоканал» подписан «Швабе» в июне 2018 года. Вместе с холдингом в состав нового консорциума вошел Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Структура создана с целью развития цифровых и перспективных технологий водоподготовки.