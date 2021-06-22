Современную нефтедобывающую технику начнут производить в России
Высокотехнологичное оборудование для добычи нефти и газа будет выпускать одно из предприятий оптико-электронного холдинга «Швабе» (ГК Ростех) в партнерстве с «Инновационной сервисной компанией «ПетроИнжиниринг».
В составе холдинга за разработку и выпуск техники будет отвечать Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха. Партнерство с «ИСК «ПетроИнжиниринг» предполагает, в частности, выпуск долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) для бурения нефтегазовых скважин, телеметрии, насосных систем и роторно-управляемых систем.
Соответствующее соглашение генеральный директор НИИ «Полюс», Евгений Кузнецов, подписал с главой «ИСК «ПетроИнжиниринг» Александром Герасименко.
Во время официальной церемонии Кузнецов напомнил, что предприятие имеет опыт создания уникального специализированного оборудования – в октябре прошлого года НИИ «Полюс» запустил серийное производство волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной инфраструктурой добычи на шельфе. Он также высоко оценил потенциал сотрудничества с одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний.
«Объединение компетенций НИИ "Полюс" и "ИСК "ПетроИнжиниринг" станет залогом эффективного сотрудничества и позволит значительно повысить производственный потенциал обеих сторон», – сказал Кузнецов.
Александр Герасименко, в свою очередь, отметил, что концентрация усилий организаций-партнеров придаст новый импульс для развития производства отечественного бурового оборудования, которое сможет составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам.
«Синергия научной базы НИИ “Полюс” и наш опыт в сфере технологий бурения нефтегазовых скважин позволят вывести производство оборудования в стратегической для России отрасли на мировой уровень», – заявил Герасименко.
НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – одна из ведущих в России организаций, специализирующихся на разработках в области квантовой электроники. «ИСК «ПетроИнжиниринг», в свою очередь, осуществляет деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка и имеет собственное производство бурового инструмента.
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