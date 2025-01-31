Мишустин заявил о зависимости успеха страны от уровня развития ИИ

Он отметил, что от уровня внедрения современных решений зависит развитие государств и экономик. Мишустин также обратил внимание на необходимость устранения цифрового неравенства в мире, доступа к инновациям, выработки этики применения ИИ и выстраивания национальной безопасности, передает РИА Новости.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Она касается в том числе поддержки научных исследований, разработки и развития программного обеспечения.

Китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН.

