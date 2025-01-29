«Война интеллектов»: В использовании OpenAI китайской DeepSeek не увидели нарушений
Артем Геллер заявил НСН, что компания OpenAI представила открытую модель, использовать которую сегодня официально не запрещено.
Регуляторы пока не придумали, как защищать авторские права в области нейросетей, поэтому формально китайская компания DeepSeek ничего не нарушила, используя данные ChatGPT, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, пишет Financial Times. Геллер объяснил, что это пока нормальная практика.
«В целом это открытая модель, было бы странно ее не изучить, не попробовать. Опыт американцев, вероятно, использовался, как и опыт многих других стран и компаний. В IT-бизнесе так происходит, в этом нет ничего такого, это нормальный процесс работы. С нарушениями авторских прав нужно разбираться отдельно, здесь нужно доказывать и судиться. Если подобных нарушений не было, ничего страшного нет в том, что принципы работы использовались. Контент для обучения, вероятно, был другой», - объяснил он.
Он подчеркнул, что регуляторы пока не придумали, что делать в таких случаях, а нарушения есть и в самом ChatGPT.
«Регуляторы по всему миру еще не до конца понимают, как работать с нейросетями. Скорее всего, это нарушение авторского права, но без этого эти большие базы контента не растут. Все зависит от того, какие права на тот или иной контент действовали, как автор ими распорядился. Нужно изучать ситуацию. Подобные нарушения есть и в ChatGPT, для гигантских баз это неизбежно», - добавил Геллер.
При этом, по его словам, подобные судебные разбирательства приведут к тому, что сферу ИИ придется «легализовать».
«С одной стороны, этим тоже можно объяснить, почему нейросеть DeepSeek обошлась дешевле. С другой стороны, понятно, что именно алгоритмически и структурно найдены такие решения, которые позволяют удешевить нейросеть. Здесь другой подход к созданию, а не просто заимствование. Подобные дела будут, пока идет война искусственных интеллектов разных стран. Но в дальнейшем откроются две ветки – с легальными базами и подходами, они будут закрытые, а отдельно будут открытые. Процесс будет похож на тот, что происходит с обычными программными продуктами, есть открытые, закрытые, платные по подпискам и так далее. Процесс создания ИИ будет замедлен, но это нормальный путь легализации», - заключил собеседник НСН.
Новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Китайцы потратили на DeepSeek всего $6 млн, пока США вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов. Запуск DeepSeek обвалил капитализацию американских компаний на $1 триллион за день (NVIDIA потеряла $400 млрд), передает «Радиоточка НСН».
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