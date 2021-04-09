Минздрав РФ разрешил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона-Н», разработанной научным центром «Вектор». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным государственного реестра разрешений Минздрава на проведение исследований, испытания вакцины стартовали в четверг 8 апреля. Их окончание запланировано на 30 сентября текущего года, отмечает RT.
Исследования пройдут в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Новосибирской области, участие в них примут 300 добровольцев.
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