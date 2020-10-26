Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения России дополнило список производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Регистрационное удостоверение пополнилось компанией «Генериум», информирует пресс-служба Минздрава.
«Генериум» - научно-производственная компания полного цикла. Её головной офис находится в Москве, производство –во Владимирской области.
Таким образом, в регистрационном удостоверении значатся уже три производителя вакцины. Ранее в него были внесены филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и АО «Биннофарм», уточняет RT.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.
Президент РФ Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса. Разработка государственного научного центра «Вектор» получила название «ЭпиВакКорона».
Роспотребнадзор опубликовал предварительные результаты исследования того, как данная вакцина влияет на репродуктивное здоровье, отмечают «Известия». В результате экспериментов на мышах и кроликах токсического воздействия не выявлено.
Полный цикл исследований репродуктивной токсичности «ЭпиВакКороны» завершится в декабре текущего года.
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