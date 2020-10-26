Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения России дополнило список производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Регистрационное удостоверение пополнилось компанией «Генериум», информирует пресс-служба Минздрава.

«Генериум» - научно-производственная компания полного цикла. Её головной офис находится в Москве, производство –во Владимирской области.

Таким образом, в регистрационном удостоверении значатся уже три производителя вакцины. Ранее в него были внесены филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и АО «Биннофарм», уточняет RT.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.