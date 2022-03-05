Минцифры выступило против использования пиратского ПО
Минцифры России не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их. Об этом говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции против России, могут отменить.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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