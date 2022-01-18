СМИ: Минцифры предложило производителям электроники выпустить ноутбуки с процессорами из РФ
Минцифры предложило производителям техники Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с процессорами российского производства. Такие данные указаны в протоколе заседания министерства с производителями электроники, передает газета «Коммерсантъ».
Предполагается, что производители выпустят партию в 50 тысяч локализованных устройств до конца 2022 года. В частности, контракт может быть заключен с компанией «Леново глобал технолоджи Раша». Газета передает, что речь идет о процессорах «Байкал электроникс».
Представители Lenovo, в свою очередь, готовы ускорить темпы локализации производства за счет внедрения российских компонентов. Издание передает, что переговоры были проведены также с компаниями HP и Acer.
В российском ведомстве уточнили, что промышленное производство техники запланировано на 2023 год.
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