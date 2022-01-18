СМИ: Минцифры предложило производителям электроники выпустить ноутбуки с процессорами из РФ

Предполагается, что производители выпустят партию в 50 тысяч локализованных устройств до конца 2022 года. В частности, контракт может быть заключен с компанией «Леново глобал технолоджи Раша». Газета передает, что речь идет о процессорах «Байкал электроникс».

Представители Lenovo, в свою очередь, готовы ускорить темпы локализации производства за счет внедрения российских компонентов. Издание передает, что переговоры были проведены также с компаниями HP и Acer.

В российском ведомстве уточнили, что промышленное производство техники запланировано на 2023 год.

