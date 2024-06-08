Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

Минцифры проводит закрытое тестирование технологии GPT на портале госуслуг, первые результаты планируют представить в сентябре, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минцифры: Портал «Госуслуг» скоро смогут заменить умные колонки

Как отметил министр, специалисты пробуют разработки «Яндекса» и «Сбера».

«Сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты»,— указал Шадаев.

Ранее Минцифры приступило к тестированию генеративного искусственного интеллекта в цифровом помощнике роботе «Максе» на «Госуслугах».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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