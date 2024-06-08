Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT
8 июня 202407:46
Минцифры проводит закрытое тестирование технологии GPT на портале госуслуг, первые результаты планируют представить в сентябре, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил министр, специалисты пробуют разработки «Яндекса» и «Сбера».
«Сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты»,— указал Шадаев.
Ранее Минцифры приступило к тестированию генеративного искусственного интеллекта в цифровом помощнике роботе «Максе» на «Госуслугах».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru