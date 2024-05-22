Минцифры начало тестировать генеративный ИИ на «Госуслугах»
Минцифры тестирует генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике роботе «Максе» на портале госуслуг. Об этом заявил замглавы министерства Олег Качанов, передает ТАСС.
«Генеративные нейросети сети планируется использовать в роботе "Максе". Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты», — отметил замминистра.
Качанов не уточнил, какие нейросети служат базой для тестов. Минцифры пока не остановилось на конкретном варианте для цифрового помощника.
Ранее стало известно, что Центробанк и Минцифры совместно с участниками финрынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий на базе «Госуслуг», пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru