Минцифры начало тестировать генеративный ИИ на «Госуслугах»

Минцифры тестирует генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике роботе «Максе» на портале госуслуг. Об этом заявил замглавы министерства Олег Качанов, передает ТАСС.

«Генеративные нейросети сети планируется использовать в роботе "Максе". Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты», — отметил замминистра.

Качанов не уточнил, какие нейросети служат базой для тестов. Минцифры пока не остановилось на конкретном варианте для цифрового помощника.

Ранее стало известно, что Центробанк и Минцифры совместно с участниками финрынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий на базе «Госуслуг», пишут Известия.

