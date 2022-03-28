Минцифры предложило увеличить поддержку IT-сферы

Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложили расширить меры поддержки IT-сферы для компаний, которые работают в области информационной безопасности. Об этом рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ранее льготы не распространялись на них.