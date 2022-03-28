Минцифры предложило увеличить поддержку IT-сферы
Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложили расширить меры поддержки IT-сферы для компаний, которые работают в области информационной безопасности. Об этом рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее льготы не распространялись на них.
В ведомстве подчеркнули, что Минцифры совместно с IB-компаниями подготавливает план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере IB, способных заменить покинувшие рынок средства защиты.
Власти России в условиях антироссийских санкций уже приняли ряд мер по поддержке компаний сферы IT-технологий, в частности установили нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы для работников этой отрасли.
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