На ВСМ Москва — Петербург запустят сдвоенные поезда при нагрузке

На высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург при повышенном спросе будут использовать поезда из 16 вагонов. Об этом говорится в официальном канале проекта в Max.

Уточняется, что базовый состав будет включать 8 вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке поезда планируется сцеплять по схеме 8+8, что позволит увеличить количество мест без снижения уровня комфорта.

В проекте подчеркивают, что выбранная вместимость считается оптимальной для обеспечения удобства пассажиров во всех классах обслуживания.

Высокоскоростная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную линию, рассчитанную на движение поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. В России таких дорог пока нет, а маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным.

Полный запуск магистрали намечен на 2028 год. Ожидается, что время в пути между двумя городами сократится до 2 часов 15 минут, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
