На ВСМ Москва — Петербург запустят сдвоенные поезда при нагрузке

На высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург при повышенном спросе будут использовать поезда из 16 вагонов. Об этом говорится в официальном канале проекта в Max.

Уточняется, что базовый состав будет включать 8 вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке поезда планируется сцеплять по схеме 8+8, что позволит увеличить количество мест без снижения уровня комфорта.