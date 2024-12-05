Минобрнауки ввело единые сроки приема документов в вузы
Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы - теперь устанавливаются единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029-го, передает РБК.
В документе говорится, что вузы должны завершать основной прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа. Основной этап будет заканчиваться 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места продлится до 30 сентября.
Зачисление на магистратуру будет завершен 29 августа в рамках основного приема и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного. Прием на платные места вузы продолжат до 30 сентября.
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев ранее заявил, что️ Минобрнауки РФ обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах. Председатель Союза журналистов Москвы, главред "МК" Павел Гусев в эфире НСН призвал не смешивать то, что кажется близким, но таковым не является.
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