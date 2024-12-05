Минобрнауки ввело единые сроки приема документов в вузы

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы - теперь устанавливаются единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029-го, передает РБК.

В документе говорится, что вузы должны завершать основной прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа. Основной этап будет заканчиваться 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места продлится до 30 сентября.