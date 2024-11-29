ЕГЭ по русскому языку стал обязательным для поступления в вуз
Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку утвердили в качестве обязательного при поступлении в вуз. Соответствующее решение приняло Минобрнауки РФ.
Приказом ведомства была утверждена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.
Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Ранее главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru