Приказом ведомства была утверждена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах.

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией, сообщает RT.

