Минобороны Германии создаст аналог ChatGPT

Минобороны Германии создаст для нужд бундесвера аналог ChatGPT. Об этом заявил директор по информационным технологиям оборонного ведомства страны, генерал-лейтенант Михаэль Феттер, сообщила газета Handelsblatt.

ChatGPT разрешили использовать в военных целях

По его словам, искусственный интеллект должен помочь в управлении немецкой армией. Назвал Феттер и сроки создания нейросети — ближайшие один-два года.

Генерал-лейтенант добавил, что нейросеть облегчит взаимодействие с иными госорганами и немецким парламентом. По словам Феттера, из бундестага постоянно поступают небольшие запросы, иногда их количество доходит до 200, причем часто они похожи друг на друга.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Volkswagen планирует внедрить в свои авто искусственный интеллект

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныИскусственный ИнтеллектГермания

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