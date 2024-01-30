Минобороны Германии создаст аналог ChatGPT

По его словам, искусственный интеллект должен помочь в управлении немецкой армией. Назвал Феттер и сроки создания нейросети — ближайшие один-два года.

Генерал-лейтенант добавил, что нейросеть облегчит взаимодействие с иными госорганами и немецким парламентом. По словам Феттера, из бундестага постоянно поступают небольшие запросы, иногда их количество доходит до 200, причем часто они похожи друг на друга.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Volkswagen планирует внедрить в свои авто искусственный интеллект

