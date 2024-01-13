ChatGPT разрешили использовать в военных целях

В новых правилах OpenAI — создателя популярного чат-бота — пропала формулировка о запрете использования их нейросети для «разработки оружия». Следовательно, теперь ChatGPT можно применять и в военном деле.



Их смогут использовать в своих целях как министерства обороны, так и прочие военизированные госорганы.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.

