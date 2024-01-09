Компания Volkswagen внедрит ChatGPT в свои автомобили
Автомобильный концерн Volkswagen планирует внедрить в свои авто искусственный интеллект, сообщили в компании.
Уточняется, что в бортовом компьютере автомобиля специалисты разместят чат-бот с искусственным интеллектом компании OpenAI, а в мультимедиа - голосового помощника IDA на основе ChatGPT.
Презентация системы состоится на выставке CES в Лас-Вегасе.
Ранее корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что в клавиатуру персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 внедрят новую клавишу, отмечает «Радиоточка НСН». В корпоративном блоге IT-гиганта он уточнил, что речь идёт о «клавише искусственного интеллекта Copilot».
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