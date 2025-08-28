Министр науки Новосибирской области рассказал об установке «СКИФ»
Запуск установки «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) является одним из ключевых проектов в Новосибирской области на сегодняшний день. Об этом «ФедералПресс» рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
По его словам, это «большой микроскоп», позволяющий увидеть «внутренние процессы, протекающие при химических или физических реакциях».
«Мы видим глубоко структуру материала. Соответственно, можем делать, как минимум, выводы, касающиеся фундаментальной науки», – уточнил Васильев.
Министр подчеркнул, что кроме самого «СКИФа» следует создать соответствующую инфраструктуру для беспрепятственного получения российскими и зарубежными учёными результатов своих исследований в максимально сжатые сроки.
Ранее Европейская лаборатория физики частиц (ЦЕРН) лишила физиков из России доступа к Большому адронному коллайдеру, сообщает RT.
