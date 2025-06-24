В Москве состоялось открытие форума «Будущее фотоники»
В Москве открылся первый форум «Будущее фотоники», в рамках которого эксперты обсудят инициативы для обеспечения технологического суверенитета до 2035 года.
Уточняется, что идеи, представленные в рамках мероприятия, помогут в подготовке предложений по созданию и производству фотонных материалов, которые намерены включить в нацпроект «Новые материалы и химия».
На торжественном открытии присутствовали замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и академик РАН Александр Шкуринов, а также руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники – заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Сергей Попов. В рамках церемонии открытия форума он отметил, что фотоника сегодня играет ключевую роль в новом этапе технологической революции.
В организации и работе форума приняли участие представители Роскосмоса, Минобороны, Совбеза РФ, Российской академии наук, Российского научного фонда, Фонда развития промышленности, Группы ВЭБ.РФ, профильных вузов, промышленных предприятий и бизнеса.
Форум открылся пленарной сессией «Будущее фотоники – будущее России», участники которой подчеркнули важность объединения усилий для создания новой дорожной карты, способной обеспечить достижение технологического суверенитета.
В следующие два дня на площадке форума представят несколько десятков докладов по направлениям «Системы технического зрения», «Телекоммуникационные системы», «Системы отображения информации» и «Навигационные оптические системы». Эксперты расскажут о компетенциях российских организаций, а также обсудят необходимые условия роста отечественной индустрии. Среди прочего затронут перспективы создания волоконно-оптических линий связи, фотонных гироскопов и волоконных лазерных систем связи.
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