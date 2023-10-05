«Миллионы устройств!»: Массовый сбой Xiaomi связали с экономией на России

«Причина в том, что у них отказал сервер, оказалось, что компания экономит на серверах, у них нет дублирования, резервирования. То есть, Россию обслуживает один сервер. Это не укладывается в голове, но это так по факту. Исторически сложилось так, что многие китайские компании, которые работали под зонтиком Xiaomi, физически были размещены там же. Например, независимая компания Aqara довольно быстро решила вопрос, у них умный дом заработал, все устройства работают. А другие компании, мягко говоря, не могут этого сделать. Это тоже показывает уровень поддержки. Это касается только тех рынков, в которые компания не хочет вкладываться. Поэтому Aqara сегодня лучше, россияне это уже поняли», - объяснил он.

По его словам, Xiaomi узнала о проблеме только из сообщений пользователей, то есть, проблемы на сервере даже не отслеживаются.

«На момент сбоя в Китае была ночь, плюс там сейчас праздники. Но компания узнала о том, что у нее проблемы, из сообщений российских пользователей, то есть, они не отслеживают. Это миллионы устройств по всей стране – умные дома, роботы-пылесосы, увлажнители и другая техника. Если говорить о перспективах, никто, покупая устройство, не догадывается, что такое может произойти. Таких сбоев не было, никто не знал, что так массово компания может «упасть». Люди также не знают, что их техника может работать без интернета. Умный дом, например, можно настроить локально», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Яндекс сообщил о запуске предзаказа на совместный продукт с Xiaomi - умный дисплей с Алисой. Он воспроизводит видео, музыку, управляет домом и выполняет классические функции робота. Аппаратная часть устройства была разработана китайской стороной, программа – Яндексом, передает «Радиоточка НСН».



