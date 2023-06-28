У МТС произошел массовый сбой

У МТС случился массовый сбой, который оставил без интернета и мобильной связи пользователей из ряда областей, в том числе из Самарской, Кировской, Петербургской и Нижегородской.

У соцсети «ВКонтакте» произошёл технический сбой

Пользователи МТС выкладывают в соцсети видео из огромных очередей в магазинах оператора. Уточняется, что абоненты массово приходят туда с вопросами о сроках восстановления связи.

Пользователи сообщают, что не могут ни до кого дозвониться, выйти в интернет и отправить СМС.

Пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина заявила «Известиям», что проблема со связью полностью решена, а услуги связи абонентам оказываются в полном объеме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Операторы СвязиМобильная СвязьСбойМТС

Горячие новости

Все новости

партнеры