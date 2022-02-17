Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11
Операционная система Windows 11 получила первое большое обновление, сообщает телеканал «360».
В компании Microsoft заявили, что прислушались к просьбам пользователей и учли их пожелания при обновлении ОС. Так, на «Панели задач» появилась функция, с помощью которой можно отключить микрофон и опция, позволяющая быстро поделиться записью экрана.
Установленные на «Панели задач» часы после обновления стали отражаться на дополнительных мониторах, а на панель снова можно переносить иконки программ и файлы.
Кроме того, проигрыватель Windows Media Player получил новый дизайн и несколько дополнительных функций.
В приложении «Блокнот» появилась возможность включения темной темы, а также упрощенное меню.
Как сообщалось, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 раньше срока на один день. Как говорят в корпорации, Windows 11 — это новый опыт, «призванный приблизить вас к тому, что вы любите».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11
- «Посмешище»: американцы высмеяли Байдена после его обращения к россиянам
- Госдеп: Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не снизилась
- Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага
- Псаки: США рассматривают введение санкций против российского руководства
- Европарламент утвердил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи
- Учёные обнаружили три неизвестных вида коронавируса
- МИД РФ: Россиян среди погибших при наводнении в Бразилии нет
- Роль в истории. Эрдоган хочет свести Путина и Зеленского за одним столом
- WSJ: Самолеты США и РФ опасно сближались над Средиземном морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru