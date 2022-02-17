Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11

Операционная система Windows 11 получила первое большое обновление, сообщает телеканал «360».

Microsoft обновит свою старейшую программу

В компании Microsoft заявили, что прислушались к просьбам пользователей и учли их пожелания при обновлении ОС. Так, на «Панели задач» появилась функция, с помощью которой можно отключить микрофон и опция, позволяющая быстро поделиться записью экрана.

Установленные на «Панели задач» часы после обновления стали отражаться на дополнительных мониторах, а на панель снова можно переносить иконки программ и файлы.

Кроме того, проигрыватель Windows Media Player получил новый дизайн и несколько дополнительных функций.

В приложении «Блокнот» появилась возможность включения темной темы, а также упрощенное меню.

Как сообщалось, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 раньше срока на один день. Как говорят в корпорации, Windows 11 — это новый опыт, «призванный приблизить вас к тому, что вы любите».

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ТЕГИ:Microsoft
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