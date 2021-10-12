Microsoft обновит свою старейшую программу
Корпорация Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот», сообщает издание TechRadar со ссылкой на информацию от сотрудника компании.
Он опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы, которая является одним из старейших продуктов Windows. Интерфейс программы будет соответствовать визуальной концепции Fluent Disign, получив получил полупрозрачную подложку. Также инженеры изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид».
По словам экспертов, странно то, что обновленное приложение не попало в финальную версию Windows 11, выпущенную в начале октября.
Как сообщалось, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 раньше срока на один день. Как говорят в корпорации, Windows 11 — это новый опыт, «призванный приблизить вас к тому, что вы любите».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
- Microsoft обновит свою старейшую программу
- Российских школьников предложили проверять на курение
- Назван действенный способ защиты от коронавируса
- Маккартни: группа The Beatles распалась из-за Леннона
- Застрелившему коллегу в Нижнем Новгороде инкассатору дали 1,5 года колонии
- Матыцин прокомментировал решение WADA относительно РУСАДА
- ООН: Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек
- РФС: Контракт с Карпиным будет продлен
- Россия обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru