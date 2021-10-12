Microsoft обновит свою старейшую программу

Корпорация Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот», сообщает издание TechRadar со ссылкой на информацию от сотрудника компании.

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Он опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы, которая является одним из старейших продуктов Windows. Интерфейс программы будет соответствовать визуальной концепции Fluent Disign, получив получил полупрозрачную подложку. Также инженеры изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид».

По словам экспертов, странно то, что обновленное приложение не попало в финальную версию Windows 11, выпущенную в начале октября.

Как сообщалось, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 раньше срока на один день. Как говорят в корпорации, Windows 11 — это новый опыт, «призванный приблизить вас к тому, что вы любите».

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