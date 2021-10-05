Windows 11 выпустили раньше срока
Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 раньше срока на один день, сообщает The Verge.
Она уже доступна для загрузки. Как говорят в корпорации, Windows 11 — это новый опыт, «призванный приблизить вас к тому, что вы любите».
Как сообщалось, пользователи ПК с операционной системой Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11.
В новой ОС появится и возможность работы с приложениями Android, что является одной из главных особенностей системы, а тестировать её начнут в ближайшие месяцы.
Установить операционную систему получится на компьютер с процессором Intel Core восьмого поколения или Ryzen 2000 и новее. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
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