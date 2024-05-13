СМИ: Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office в России

Компания Microsoft открыла доступ к обновлениям операционной системы Windows и программы Office для российских пользователей. Об этом пишут Известия со ссылкой на ассоциацию «Руссофт».

По данным издания, последний глобальный апдейт Windows 11 23H2 доступен для скачивания без VPN, Office также можно загрузить без дополнительных программ. Как отметил президент «Руссофта» Валентин Макаров, Microsoft «ищет лазейки», чтобы остаться на важном для компании рынке РФ.

«Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — отметил эксперт.

Также Microsoft не заблокировала российским IT-компаниям доступ к программному обеспечению несмотря на то, что корпорация обещала сделать это после 20 марта.

В феврале 2022 года Microsoft перестала продавать Windows и Office в РФ, ограничила доступ к крупным обновлениям для местных пользователей, а минувшей весной предупреждала о грядущей блокировке сервисов для российских организаций.

