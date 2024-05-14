Россияне с деньгами: Клименко назвал причины падения доходов онлайн-пиратов в РФ
Когда у людей начинают расти доходы, они отдают предпочтение легальному видеоконтенту и софту, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Нелегальные распространители видеоконтента в сети продолжают терять свои доходы в РФ из-за роста доходов россиян, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что онлайн-пираты, а именно нелегальные распространители видеоконтента в сети, потеряли 55% своих доходов в России с 2018 года. Число пиратских доменов в 2023 году выросло на 16%, однако доходы нелегалов в России за год сократились – на 16%, до 38 млн рублей. Клименко объяснил такую тенденцию.
«Все, что я наблюдаю за последние десятилетия, это старая история, авторские права давно находятся в стадии защиты… Другой вопрос, что из-за спецоперации многие объекты не то чтобы выпали из зоны влияния правоохранительных органов… Не очень охотно правоохранители за этим следят. Но когда у людей появляются деньги, они предпочитают пользоваться легальным софтом и смотреть легальный видеоконтент. Есть необходимые условия – это доходная часть. Что касается борьбы с пиратством – создают некоторые условия. За торрентами особо сильно никто не бегает, они особо не пострадали в этой истории, у них нет роста и падения», – сказал Клименко.
При этом он отметил, что пиратские ПО и кинофильмы ушедших из РФ компаний продолжают пользоваться спросом среди россиян.
«Когда авторские права ушли, "вынужденный" сектор стал достаточно большой, он касается огромного пласта кинофильмов, которые к нам приходят, программного обеспечения, которого у нас тоже нет. Понятно, что находят способы нарушения тех прав, которые хочет автор. Например, любое предприятие, которое есть в стране и не перешло на Linux, нарушает авторские права, потому что Microsoft давно не продает нам лицензию. Здесь можно говорить о том, что у нас большой объем этого рынка», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс» сообщил, что число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума по итогам 2023 года, превысило 89 млн. В январе 2022 года показатель составлял 76,5 млн ссылок, передает «Радиоточка НСН».
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