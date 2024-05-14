Россияне с деньгами: Клименко назвал причины падения доходов онлайн-пиратов в РФ

«Все, что я наблюдаю за последние десятилетия, это старая история, авторские права давно находятся в стадии защиты… Другой вопрос, что из-за спецоперации многие объекты не то чтобы выпали из зоны влияния правоохранительных органов… Не очень охотно правоохранители за этим следят. Но когда у людей появляются деньги, они предпочитают пользоваться легальным софтом и смотреть легальный видеоконтент. Есть необходимые условия – это доходная часть. Что касается борьбы с пиратством – создают некоторые условия. За торрентами особо сильно никто не бегает, они особо не пострадали в этой истории, у них нет роста и падения», – сказал Клименко.

При этом он отметил, что пиратские ПО и кинофильмы ушедших из РФ компаний продолжают пользоваться спросом среди россиян.

«Когда авторские права ушли, "вынужденный" сектор стал достаточно большой, он касается огромного пласта кинофильмов, которые к нам приходят, программного обеспечения, которого у нас тоже нет. Понятно, что находят способы нарушения тех прав, которые хочет автор. Например, любое предприятие, которое есть в стране и не перешло на Linux, нарушает авторские права, потому что Microsoft давно не продает нам лицензию. Здесь можно говорить о том, что у нас большой объем этого рынка», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс» сообщил, что число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума по итогам 2023 года, превысило 89 млн. В январе 2022 года показатель составлял 76,5 млн ссылок, передает «Радиоточка НСН».

