Microsoft купила тыквенную ферму за $76 млн

Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось.



На этом месте Microsoft планирует построить дата-центр и инвестировать в него более миллиарда долларов. Эксперты по недвижимости сообщают, что сделка получилась на редкость выгодная для продавца: по различным оценкам, рыночная стоимость этого участка составляет «всего» 598 тысяч долларов.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что при развитии искусственного интеллекта возможен переход на трехдневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

