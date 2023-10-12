Власти США уличили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов

Власти Соединённых Штатов Америки предъявили транснациональной корпорации Microsoft претензии в неуплате налогов почти на 29 миллиардов рублей. Уведомление направлено Налоговым управлением США (IRS).

Точная сумма, включая пени и проценты, составляет $28,9 млрд. Такую информацию сама компания включила в сведения, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Уточняется, что сумма включает задолженности по уплате налогов от доходов, полученных Microsoft в 2004-2013 годах в разных странах и юрисдикциях.

При этом корпорация признаёт только часть претензий, она утверждает, что IRS не учло 10 миллиардов долларов, уплаченных ранее. Компания намерена подать апелляцию, рассмотрение которой может занять несколько лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2004 года Microsoft заплатила в США свыше 67 миллиардов долларов в виде налогов.

