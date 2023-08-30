МГУ откроет 1 сентября новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс

Он отметил, что такой суперкомпьютер будет вторым-третьим в мире по мощности. По словам Садовничего, событие вернет России и МГУ лидерство в этой сфере.

Ректор МГУ уточнил, что задачи, которые будут решаться с помощью системы, будут в основном связаны с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее ученые из России впервые в своей практике продемонстрировали возможность дистанционного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру, архитектура которого построена на ионах, передает «Радиоточка НСН».

