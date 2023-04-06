Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
Учёные из России впервые в своей практике продемонстрировали возможность дистанционного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру, архитектура которого построена на ионах. Об этом объявил руководитель фонда Национальной технологической инициативы Вадим Медведев. Информация появилась на сайте НТИ.
Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом стартовал в 2020 году при поддержке Фонда НТИ и Минцифры. Авторы последнего по времени достижения – группа физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева Российской академии наук.
Научные работники сумели активировать базовые квантовые алгоритмы и в режиме реального времени подключились к процессору с классического персонального компьютера.
Как пояснил глава Фонда, разработанный в рамках проекта программно-аппаратный комплекс уникален для России. Он представляет собой единственный процессор с работающим после настройки облачным интерфейсом, который имеет возможность оперировать кудитным регистром.
Квантовые компьютеры представляют собой совершенно новый класс вычислительных устройств. Применение квантовых эффектов позволяет решать задачи, которые на сегодня недоступны самым мощным обычным суперкомпьютерам.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Илона Маска Neuralink недавно объявила, что может уже через несколько месяцев впервые вживить человеку чип для управления телефоном и компьютером без помощи рук.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова
- Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
- Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
- Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
- Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
- В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
- Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
- «Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
- Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
- Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru