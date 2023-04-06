Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом

Учёные из России впервые в своей практике продемонстрировали возможность дистанционного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру, архитектура которого построена на ионах. Об этом объявил руководитель фонда Национальной технологической инициативы Вадим Медведев. Информация появилась на сайте НТИ.

Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом стартовал в 2020 году при поддержке Фонда НТИ и Минцифры. Авторы последнего по времени достижения – группа физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева Российской академии наук.

Научные работники сумели активировать базовые квантовые алгоритмы и в режиме реального времени подключились к процессору с классического персонального компьютера.