Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ

В тот момент, когда участники эксперимента просматривали видео без звука, система ИИ довольно точно описывала некоторые события из увиденного. Как уточнили авторы разработки, машинный текст нельзя назвать 100% стенограммой. Система фиксирует общие мысли или идеи, хотя примерно в 50% случаев дословно цитирует слова испытуемого.

Новый декодер частично опирается на модели нейросетей, аналогичные тем, что применяются в ChatGPT от Open AI и чат-боте Google Bard.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился из Google. Учёный заявил об опасности достижений в этих направлениях для человечества.

