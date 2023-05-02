Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ

Группа американских ученых разработала систему искусственного интеллекта, которая научилась расшифровывать мысли человека. Она преобразует активность головного мозга в текстовые сообщения. Результаты исследования появились в профильном научном журнале Nature Neuroscience.

Авторы работы – исследователи из Техасского университета. Семантический декодер обучали на мыслительной активности людей при сканировании мозга аппаратом магнитно-резонансной томографии. При этом добровольцы прослушали несколько часов подкастов.

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В тот момент, когда участники эксперимента просматривали видео без звука, система ИИ довольно точно описывала некоторые события из увиденного. Как уточнили авторы разработки, машинный текст нельзя назвать 100% стенограммой. Система фиксирует общие мысли или идеи, хотя примерно в 50% случаев дословно цитирует слова испытуемого.

Новый декодер частично опирается на модели нейросетей, аналогичные тем, что применяются в ChatGPT от Open AI и чат-боте Google Bard.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился из Google. Учёный заявил об опасности достижений в этих направлениях для человечества.

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ФОТО: pixabay.com
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