Метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде

Масштабные выбросы метана зафиксированы в недрах Антарктиды. Открытие сделали ученые из Испании на борту судна Sarmiento de Gamboa, сообщает El País. По данным издания, метан выделялся в океане на площади 700 на 70 метров. Газ накопился в воде около 20 тысяч лет назад в процессе разложения органического вещества в виде гидратов метана.

Согласно подсчетам, запасы углерода в гидратах метана в данном районе составляют до 24 гигатонн. Такой объём соответствует выбросам всего человечества за два года. Такое «хранилище» может стать «бомбой» для климата всей Земли, полагают исследователи.

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Замороженный в условиях Антарктиды метан находится в твердом состоянии и может превращаться в газ. Этот процесс также может привести к гигантским оползням на склонах южного континента, поскольку при переходе гидратов метана в газообразное состояние, они занимают в 160 раз больше объёма.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аналогичные процессы ранее фиксировались в Арктике, но на противоположной стороне Земли они выявлены впервые.

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ФОТО: РИА Новости
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