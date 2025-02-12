Метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде

Масштабные выбросы метана зафиксированы в недрах Антарктиды. Открытие сделали ученые из Испании на борту судна Sarmiento de Gamboa, сообщает El País. По данным издания, метан выделялся в океане на площади 700 на 70 метров. Газ накопился в воде около 20 тысяч лет назад в процессе разложения органического вещества в виде гидратов метана.

Согласно подсчетам, запасы углерода в гидратах метана в данном районе составляют до 24 гигатонн. Такой объём соответствует выбросам всего человечества за два года. Такое «хранилище» может стать «бомбой» для климата всей Земли, полагают исследователи.