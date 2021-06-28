«Космический гений». В России сравнили 50-летнего Илона Маска с Карлсоном

При этом он отметил, что проекты Маска, связанные с освоением космоса, «по космическим меркам» реализуются очень быстро.

«Невозможно сказать, какой из его проектов самый значимый. Любой проект становится значимым, когда он необычный, потрясающий, гениальный и при этом простой. Когда то, что казалось невероятным, вдруг происходит на наших глазах. Это и формирование космической программы Маска. Причем, человек не просто масштабно подходит к решению какой-то одиночной задачи, а параллельно идут разработки будущего – длительных полетов, достижения ближайших космических объектов вроде Марса, причем не только достижение, но и его освоение и «колонизация». И это просто потрясающе, потому что по космическим меркам происходит очень быстро, на наших глазах», - заключил собеседник НСН.