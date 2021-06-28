«Космический гений». В России сравнили 50-летнего Илона Маска с Карлсоном

Проекты Илона Маска «по космическим меркам» реализуются очень быстро, сказал НСН космонавт-испытатель Сергей Нефедов.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отмечает сегодня 50-летие. Космонавт-испытатель Сергей Нефедов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о заслугах Маска перед космонавтикой.

«Он и гений, и предприниматель, и будущее, и настоящее науки. При этом Маск прекрасный человек, он как Карлсон, - «мужчина в полном расцвете сил», который улетает, но обязательно вернется. Я не против обозначений «божья искра» или «дернул Бога за бороду», но человек – это физическая сущность, продукт нашего бытия и космического окружения, и, конечно, так просто все не бывает. В любом случае это величайший труд и, конечно, психо-физиологические задатки. Когда совпадают частоты людей, которых мы называем гениальными, тогда и происходит нечто, которое можно назвать «рождением продукта». Мы говорим о Маске, а значит о космонавтике, о ракетах, о Tesla, электромобилях и многих других вещах. Он не прожектер, а человек, понимающий, что в нашем мире при определенных условиях можно достигать решений, которые на первый взгляд кажутся фантастическими», - сказал Нефедов.

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При этом он отметил, что проекты Маска, связанные с освоением космоса, «по космическим меркам» реализуются очень быстро.

«Невозможно сказать, какой из его проектов самый значимый. Любой проект становится значимым, когда он необычный, потрясающий, гениальный и при этом простой. Когда то, что казалось невероятным, вдруг происходит на наших глазах. Это и формирование космической программы Маска. Причем, человек не просто масштабно подходит к решению какой-то одиночной задачи, а параллельно идут разработки будущего – длительных полетов, достижения ближайших космических объектов вроде Марса, причем не только достижение, но и его освоение и «колонизация». И это просто потрясающе, потому что по космическим меркам происходит очень быстро, на наших глазах», - заключил собеседник НСН.

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Как отмечает Forbes, по итогам прошлой недели состояние Маска выросло на $9,9 миллиардов за счет роста стоимости акций Tesla. На сегодняшний день Маск занимает третью строчку в рейтинге богатейших миллиардеров мира с состоянием $165,9 миллиардов.

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ТЕГИ:КосмосИлон Маск
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