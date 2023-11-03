Маск: ИИ освободит людей от необходимости работать

Миллиардер из США Илон Маск заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать, сообщает Telegraph.

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Они провели беседу по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, которая состоялась в Великобритании. Сунак не согласился с утверждением бизнесмена о том, что работа станет не нужна, а работать можно будет только для личного удовлетворения.

По словам премьера, «работа придает людям смысл».

Ранее Масск заявил, что искусственный интеллект является потенциальной угрозой существованию человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Илон МаскИскусственный Интеллект

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