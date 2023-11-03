Маск: ИИ освободит людей от необходимости работать
Миллиардер из США Илон Маск заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать, сообщает Telegraph.
Они провели беседу по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, которая состоялась в Великобритании. Сунак не согласился с утверждением бизнесмена о том, что работа станет не нужна, а работать можно будет только для личного удовлетворения.
По словам премьера, «работа придает людям смысл».
Ранее Масск заявил, что искусственный интеллект является потенциальной угрозой существованию человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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