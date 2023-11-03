Маск: ИИ освободит людей от необходимости работать

Они провели беседу по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, которая состоялась в Великобритании. Сунак не согласился с утверждением бизнесмена о том, что работа станет не нужна, а работать можно будет только для личного удовлетворения.

По словам премьера, «работа придает людям смысл».

Ранее Масск заявил, что искусственный интеллект является потенциальной угрозой существованию человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

