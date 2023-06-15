Директор Kaspersky предупредила об использовании ChatGPT для фишинговых атак

Эксперт отметила, что искусственный интеллект как любой инструмент несет в себе и возможности, и угрозы. Специалисты уже зафиксировали атаки с применением ChatGPT, пишет RT. Нейросеть может намного быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Раньше пользователи могли отличить фишинговую рассылку по грамотности.

«Как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки ... значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — рассказала Кулашова в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнула, что чат-бот пока не способен на «совсем сложные вещи», пишет «Свободная пресса».

