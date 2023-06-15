Директор Kaspersky предупредила об использовании ChatGPT для фишинговых атак
Мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для составления фишинговых писем, более грамотных и внушающих доверие. Об этом рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в РФ и СНГ Анна Кулашова.
Эксперт отметила, что искусственный интеллект как любой инструмент несет в себе и возможности, и угрозы. Специалисты уже зафиксировали атаки с применением ChatGPT, пишет RT. Нейросеть может намного быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Раньше пользователи могли отличить фишинговую рассылку по грамотности.
«Как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки ... значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — рассказала Кулашова в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт подчеркнула, что чат-бот пока не способен на «совсем сложные вещи», пишет «Свободная пресса».
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