Директор Kaspersky предупредила об использовании ChatGPT для фишинговых атак

Мошенники начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для составления фишинговых писем, более грамотных и внушающих доверие. Об этом рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в РФ и СНГ Анна Кулашова.

«Вестник Апокалипсиса?»: Клименко назвал ChatGPT новым уровнем развития ИИ

Эксперт отметила, что искусственный интеллект как любой инструмент несет в себе и возможности, и угрозы. Специалисты уже зафиксировали атаки с применением ChatGPT, пишет RT. Нейросеть может намного быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Раньше пользователи могли отличить фишинговую рассылку по грамотности.

«Как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки ... значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — рассказала Кулашова в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнула, что чат-бот пока не способен на «совсем сложные вещи», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМошенникиЭксперты

Горячие новости

Все новости

партнеры