Маск считает ИИ потенциальной угрозой существованию человечества

По его словам, «впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас». Бизнесмен усомнился в том, что человек сможет «контролировать нечто подобное». Маск признал, что ИИ является «одной из главных угроз» для человечества.

«Мне кажется разумным, если мы будем надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему», — отметил предприниматель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта для России сопоставимо по значимости с атомными и ракетными проектами в период СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

