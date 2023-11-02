Маск считает ИИ потенциальной угрозой существованию человечества
Искусственный интеллект является потенциальной угрозой существованию человечества, сообщил PA Media американский миллиардер Илон Маск.
По его словам, «впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас». Бизнесмен усомнился в том, что человек сможет «контролировать нечто подобное». Маск признал, что ИИ является «одной из главных угроз» для человечества.
«Мне кажется разумным, если мы будем надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему», — отметил предприниматель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта для России сопоставимо по значимости с атомными и ракетными проектами в период СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: МФО чаще одобряют займы медикам и маркетологам
- Маск считает ИИ потенциальной угрозой существованию человечества
- В ВСУ заявили, что украинский конфликт зашел в тупик
- Меликов отреагировал на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в Махачкале
- В США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске
- Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
- США могут запретить Израилю применять боеприпасы с фосфорными снарядами
- Тутберидзе: Трусова кидалась коньками в раздевалке
- ФАС завела более 20 дел после проверки цен на бензин
- Путин: Экономическая ситуация в стране развивается стабильно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru