Магазин приложений RuStore представил обновленный каталог

Магазин приложений для устройств на ОС Android RuStore, призванный составить конкуренцию Google Play, представил обновленный каталог. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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Так, в RuStore добавлен раздел «Интересное», где представлена актуальная информация для пользователей. В частности, это наиболее популярные приложения, а также событийные и тематические подборки.

Кроме того, поменялся дизайн подборок, ставших более заметными благодаря обновленным обложкам. Издатели сервисов смогут расширить круг юзеров и улучшить взаимодействие с пользователями.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует обязать производителей смартфонов интегрировать RuStore в системы устройств.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СмартфоныМобильное Приложение
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