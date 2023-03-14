Магазин приложений RuStore представил обновленный каталог
Магазин приложений для устройств на ОС Android RuStore, призванный составить конкуренцию Google Play, представил обновленный каталог. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Так, в RuStore добавлен раздел «Интересное», где представлена актуальная информация для пользователей. В частности, это наиболее популярные приложения, а также событийные и тематические подборки.
Кроме того, поменялся дизайн подборок, ставших более заметными благодаря обновленным обложкам. Издатели сервисов смогут расширить круг юзеров и улучшить взаимодействие с пользователями.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует обязать производителей смартфонов интегрировать RuStore в системы устройств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Доставку выплачиваемых наличными пенсий будет осуществлять только «Почта России»
- Магазин приложений RuStore представил обновленный каталог
- Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия
- Командир «Ахмата» назвал число украинских военных в Артемовске
- Депутаты Госдумы одобрили штрафы за инструкции по изготовлению боеприпасов
- Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Шойгу приказал удвоить производство высокоточных средств поражения
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru