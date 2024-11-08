Лягушки Чернобыля научились противостоять радиации

Лягушки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, научились противодействовать радиации. Статья об этом открытии появилась в профильном научном журнале Biology Letters.

Как отмечают авторы исследования, уровень радиации, который сейчас воздействует на чернобыльских древесных земноводных, не настолько высокий, чтобы приводить к серьёзным хроническим повреждениям животных.

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Кроме того, как цитирует статью Telegram-канал «Радиоточка НСН», ученые установили, что радиация не влияет на старение лягушек. Крупнейшая в истории атомной энергетики катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Станция расположена в восточной части белорусско-украинского Полесья на севере Украины на берегу реки Припять, впадающей в Днепр. В ходе спецоперации АЭС 24 февраля взяли под контроль российские войска.

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