Кроме того, как цитирует статью Telegram-канал «Радиоточка НСН», ученые установили, что радиация не влияет на старение лягушек. Крупнейшая в истории атомной энергетики катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Станция расположена в восточной части белорусско-украинского Полесья на севере Украины на берегу реки Припять, впадающей в Днепр. В ходе спецоперации АЭС 24 февраля взяли под контроль российские войска.

