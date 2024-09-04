Тишковец рассказал, что радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши
Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он пояснил, что из-за тления торфяников и пожара в Броварском районе Киевской области может ухудшиться качество воздуха и образоваться смог.
При выбросе из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трех километров траектория частиц сместится с выносом на Польшу через 24 часа.
Ранее глава военной администрации региона Руслан Кравченко написал в своем Telegram-канале, что лесной пожар охватил 20 гектаров чернобыльской зоны отчуждения на севере Киевской области Украины. Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru