Тишковец рассказал, что радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши

Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что из-за тления торфяников и пожара в Броварском районе Киевской области может ухудшиться качество воздуха и образоваться смог.

При выбросе из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трех километров траектория частиц сместится с выносом на Польшу через 24 часа.

Ранее глава военной администрации региона Руслан Кравченко написал в своем Telegram-канале, что лесной пожар охватил 20 гектаров чернобыльской зоны отчуждения на севере Киевской области Украины. Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника, напоминает «Радиоточка НСН».

